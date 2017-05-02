Роман Ротенберг: "Это лучшие игроки, которые у нас сегодня есть"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что хоккеисты, которые вызваны в сборную Россию – лучшие среди тех, кто сегодня у нас есть. Также он заявил, что в команде позитивная атмосфера.

– Средний возраст нашей национальной сборной на сегодня – 25 лет. Эта команда в нынешнем году победила на Евротуре, впервые за четыре года. И выбор данного состава обоснован результатом, – рассказал Ротенберг. – Это лучшие игроки, которые у нас сегодня есть. Конечно, мы держим в уме Олимпиаду. Это самый важный турнир цикла для нас.

– То есть здесь совпали интересы и будущей Олимпиады, и тем, что это самые сильные хоккеисты страны?

– Да, эти ребята – лучшие.

– Кого-то еще ждете в команду?

– Давайте посмотрим. У нас пятого мая первая игра, и мы будем отталкиваться от результата. Выбор у нас есть, и это всегда лучше, чем когда его нет.

– Презентация команды получилась напряженной. Неужели все так напряжены?

– Никто не напряжен. Это официальная презентация, поэтому, возможно, вам так и показалось. Атмосфера позитивная. Мы готовы к турниру и микроклимат в команде абсолютно правильный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)