Чемпионат мира

14:53 | Хоккей — Чемпионат мира

Роман Ротенберг: "Дороговизну Копенгагена пока не почувствовал"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг – о ценах в Копенгагене и нападающем сборной России Никите Гусеве. Следующий матч группового турнира чемпионата мира российская команда проведет против Австрии 6 мая.

– Дороговизну Копенгагена пока не почувствовал, – сказал Ротенберг. – Потому что не выходил из отеля. Только в парке погулял.

Что касается Никиты Гусева, он уже прилетел. Играть с Австрией не будет. Дальше будем смотреть по его состоянию. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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A_E_C

"Играть с Австрией не будет. Дальше будем смотреть по его состоянию" // А ротенберг что, имеет отношение к назначению состава? Воробьёв с ним согласовывает? А про дороговизну улыбнул вопрос - он поди сможет пол-Дании скупить на корню, ежели захочет.

16:22

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