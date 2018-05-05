Роман Ротенберг: "Дороговизну Копенгагена пока не почувствовал"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг – о ценах в Копенгагене и нападающем сборной России Никите Гусеве. Следующий матч группового турнира чемпионата мира российская команда проведет против Австрии 6 мая.
– Дороговизну Копенгагена пока не почувствовал, – сказал Ротенберг. – Потому что не выходил из отеля. Только в парке погулял.
Что касается Никиты Гусева, он уже прилетел. Играть с Австрией не будет. Дальше будем смотреть по его состоянию. (Игорь ЕРОНКО)
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"Играть с Австрией не будет. Дальше будем смотреть по его состоянию" // А ротенберг что, имеет отношение к назначению состава? Воробьёв с ним согласовывает? А про дороговизну улыбнул вопрос - он поди сможет пол-Дании скупить на корню, ежели захочет.
16:22