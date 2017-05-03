Роман Любимов: "Хочется попасть в заявку и сыграть весь чемпионат мира"

Нападающий сборной России Роман Любимов заявил, что после перелета лед на арене в Германии кажется необычным. Также хоккеист отметил в преддверии стартовой игры на чемпионате мира по хоккею-2017 против Швеции, что россиян ждет быстрая и силовая игра.

– Хочется попасть в заявку и сыграть весь турнир, но это решать тренерам, – цитирует сайт ФХР Любимова. – В команде очень хорошая конкуренция, все находятся в тонусе и готовы играть. Лед на арене действительно необычный, сложно описать ощущения: будто коньки немного проваливаются, возможно, так кажется после перелета, но в любом случае, лед у всех будет одинаковым. У шведов хорошая команда, много ребят из НХЛ. Думаю, что будет быстрая и силовая игра.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.