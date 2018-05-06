Роман Червенка: "Видел, что русские забили много голов"

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка подвел итоги матча со Швецией (2:3) в рамках группового этапа чемпионата мира в Дании. По словам Червенки, он еще не думает о встрече с Россией. Игра Чехия – Россия пройдет в четверг, 10 мая.

– Начало нам не удалось – пропустили две шайбы, – сказал Червенка. – Не то что мы расслабились, просто у нас игра была вчера вечером, поэтому были немного уставшими. Но потихоньку набрали ход и, начиная со второго периода, играли лучше. У шведов хорошая команда, но они нас ничем не удивили.

Пока я не думаю о встрече с Россией. Нам до этого еще со Швейцарией играть. Но видел, что русские забили много голов в первых двух матчах. У них всегда хорошая команда.

Если "Бостон" вылетит, и Пастрняк с Крейчи смогут приехать, то это, конечно, будет серьезным усилением для сборной Чехии. Но их серия пока не окончена. (Игорь ЕРОНКО)

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