Чемпионат мира

12:25 | Хоккей — Чемпионат мира

Роман Червенка: "Шведы – фавориты турнира. Нам нужно быстро восстановиться перед матчем с ними"


Нападающий сборной Чехии  Роман Червенка назвал команду из Швеции фаворитом чемпионата мира-2018. Форвард также рассказал о своих впечатлениях от первого матча турнира против сборной Словакии (3:2).

– Для нас это была сложная игра, – цитирует официальный сайт ИИХФ Червенку. – Мы все время отставали на гол, поэтому тяжело было морально. Но мы показали, что у нас есть командный дух. Первая игра всегда получается непростой, так что мы рады двум очкам. Сложно было в психологическом плане, потому что мы долго уступали в счете.На этом турнире мы хотим каждый раз показывать наш лучший хоккей. Теперь нужно быстро восстановиться и готовиться к следующему матчу со шведами. Они являются фаворитами турнира, очень хорошая команда.

Матч сборной Швеции со сборной Чехии состоится 6 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.

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