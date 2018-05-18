Ришат Давыдов: "Если бы с Канадой сыграл Кошечкин, а не с Шестеркин, к тренерскому штабу было бы больше вопросов"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов в интервью "СЭ" объяснил, почему на чемпионате мира в Дании была сделана ставка на Василия Кошечкина.

– Почему с канадцами в воротах играл Игорь Шестеркин?

– Возможно, решение тренерского штаба вам, журналистам, показалось спорным. Однако мы его приняли единогласно еще задолго до начала матча. Понимали, что команду ждет быстрый хоккей. Такой же, как был в игре со шведами. Отдавали себе отчет в том, что у Шестеркина будет больше шансов проконтролировать все голевые ситуации. Игорь, в общем-то, с задачей справился. Конечно, этот накал вокруг встречи не мог пройти бесследно. Наверное, по такой игре голы забили бы и Васе (Кошечкину).

Сказался и недостаток свежести. Видел, что Игорю порой не хватало легкости. Но, если спроецировать игру Василия, думаю, было бы примерно то же самое. Не хотел бы никого обвинять. Думаю, если бы мы пошли в игру с Кошечкиным, а не с Шестеркиным, к тренерскому штабу было бы больше вопросов.

– Почему тогда основная ставка на турнире была сделана именно на Кошечкина?

– Чемпионат мира более длительный турнир, чем Олимпийские игры. Для того, чтобы пройти всю эту дистанцию, нам нужен был опытный вратарь. Василий достаточно уверенно протащил нас по турниру и все сделал хорошо. Даже после игры со шведами у меня к нему не было серьезных претензий. Кошечкин все делал качественно. То, что ему где-то не помогли, это уже другой вопрос. То же самое можно сказать и по встрече с Канадой. Поймите, на этом уровне полсекунды времени и метр пространства имеют огромное значение. Тем более, для таких исполнителей, которые выступают в составе сборных Швеции и Канады.

Когда нам забивали решающую шайбу в овертайме с канадцами, я стоял за стеклом и уже за секунду до начала момента понимал, что будет опасная ситуация или гол. Так оно и вышло. С другой стороны, благодаря хорошей работе голкиперов и защитников, часть голевых ситуаций команде предотвратить все же удалось.

На моей памяти это уже пятый чемпионат мира. У нас сложился отличный коллектив и хорошая команда. Но, будем смотреть правде в глаза, этот состав сборной был слабее предыдущих. В том числе и вратарская линия. А против нас играли самые сильные составы за последние пять лет. Но об этом почему-то никто не хочет говорить. Надо смотреть на вещи объективно.

И Кошечкин, и Шестеркин выступают у нас в России, а не в НХЛ. Да, у каждого из них хватает плюсов, но они никогда не играли за океаном. Те, кто провел там хотя бы несколько матчей, обладают более высоким уровнем. С этим не поспоришь. Повторюсь, многое зависело от помощи со стороны полевых игроков. Полсекунды времени, метр свободного пространства – это очень много (Игорь ЕРОНКО).

Интервью с Давыдовым // Все о чемпионате мира