Рикард Гренборг: "Такой хоккей нравится зрителям, но только не сборной Швеции"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против США (3:4) отметил, что игра должна была понравиться болельщикам, но не устраивает его тренерский штаб. "Тре Крунур" проиграли второй матч из трех на старте турнира.

- В первом периоде игра слишком часто переходила из рук в руки, - приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. - То мы играли хорошо, забивали, следующий отрезок проводили гораздо хуже, и пропускали. Думаю, такой хоккей нравится зрителям, но вряд ли нравится кому-то из моего тренерского штаба. К сожалению, исход матча решил один гол. Нельзя получать столько удалений, если хочешь отыграться. Мы выглядели лучше, чем раньше, команда прогрессирует, но сегодня и этого было недостаточно для победы.