Рикард Гренборг: "Швейцарцы заставили нас попотеть"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подчеркнул, что бригады меньшинства его команды великолепно играют весь чемпионат мира. Именно это, по словам специалиста, во многом является залогом успеха команды.

Сборная Швеции в четверг со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2017, проходящего в Кельне и Париже. Шведы занимают первое место на турнире по игре в меньшинстве, соперники шведов реализовали только 2 из 26 попыток (92,31 процента нейтрализации большинства).

– Швейцарцы хорошо подготовились к игре, действовали организованно и заставили нас попотеть, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Нам пришлось играть на максимум, чтобы победить. Считаю, мы здорово начали игру, а вот во втором периоде возникло немало проблем во многом из-за большого количества удалений, но снова великолепно сыграли наши бригады меньшинства. Они отлично работают весь турнир, именно в этом залог нашего успеха. Мы рады, что вышли в полуфинал, готовимся к игре с финнами.