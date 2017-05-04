Рикард Гренборг: "Не думаю, что большое число игроков из НХЛ на чемпионате мира – это проблема"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг заявил, что приглашение большого числа игроков из НХЛ на чемпионат мира по хоккею-2017 не является проблемой в свете подготовки к Олимпиаде-2018.

– Не думаю, что большое число игроков из НХЛ на чемпионате мира – это проблема, мы живем здесь и сейчас, сильно далеко вперед не забегаем, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Конечно, надеемся, что решение НХЛ будет пересмотрено.

На Олимпиаде должны быть представлены все лучшие, на Олимпиаде хоккей смотрят даже те, кто обычно не интересуется нашим видом спорта, и такую возможность упускать неправильно. Но здесь мы ничего не можем поделать, принимаем такое решение, какое есть.

Сборная Швеции проведет свой первый матч в пятницу против России. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.