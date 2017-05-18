Рене Фазель: "Возможно, стоило оставить сборную России в Кельне"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не расстроен посещаемостью матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017. Однако руководитель отметил, что организаторам турнира стоило оставить сборную России в Кельне. Напомним, что россияне обыграли Чехию (3:0) и в полуфинале встретятся с победителем пары Канада – Германия.

– У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей, – цитирует ТАСС Фазеля. – Арена в Кельне выглядит пустой, но на ней собралось порядка 9 тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кельне, но правила есть правила.