Рене Фазель: "Возможно, стоило оставить сборную России в Кельне". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

21:05 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Рене Фазель: "Возможно, стоило оставить сборную России в Кельне"

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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не расстроен посещаемостью матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017. Однако руководитель отметил, что организаторам турнира стоило оставить сборную России в Кельне. Напомним, что россияне обыграли Чехию (3:0) и в полуфинале встретятся с победителем пары КанадаГермания.

– У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей, – цитирует ТАСС Фазеля. – Арена в Кельне выглядит пустой, но на ней собралось порядка 9 тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кельне, но правила есть правила.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4263892

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey6201

Гомосятина стоматологическая и нашим, и вашим. Как всегда, готов предоставить свои дырки всем, кому интересно :(

21:47