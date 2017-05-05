Рене Фазель: "В последние 20 минут игры сборная России смотрелась лучше шведов"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что игроки сборной России лучше провели концовку стартового матча чемпионата мира против команды Швеции (2:1 Б). Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Италии, начало в 13:15 по московскому времени.

– Как вы могли видеть, 18 тысяч зрителей вставали, когда обе команды имели шансы забить в овертайме, – цитирует ТАСС Фазеля. – Хоккей – это эмоции, как и для любой игры, для зрителей это было здорово. В последнем периоде российские игроки часто бросали, и они выглядели гораздо лучше. Ну, а буллиты – это всегда лотерея, но, как мне кажется, россияне в последние 20 минут выглядели лучше.