Рене Фазель: "Теперь сборная России ждет Канаду в полуфинале"

Президент ИИХФ Рене Фазель удивлен результатом четвертьфинального матча чемпионата мира-2017 между США и Финляндией (0:2), передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, складывалось ощущение, что у американцев закончилось топливо.

- Что-то американцы какие-то не те в четвертьфинале были, - вопрос Фазелю.

- Есть такое. Я был удивлен. Финны предстали совсем не той командой, что мы видели в Париже. А у американцев как будто бензин кончился. Очень странно было, что такая скоростная команда вдруг потеряла скорость. Я, если честно, считал сборную США однозначным фаворитом.

- Матч России и Чехии зацепили?

- Посматривал в обе стороны. Классная победа. Они справились со всеми не самыми простыми факторами. И теперь ждут Канаду, будет здорово (Фазель сказал это до начала матча канадцев с немцами. - Прим. "СЭ").

- Канада с Россией, но только в полуфинале.

- Фантастический будет полуфинал. На арене в Кельне и так атмосфера отличная, а будет еще лучше.

- Посещаемость первых полуфиналов не разочаровала?

- Нет. В Кельне собралось почти девять тысяч. Тут просто арена огромная, поэтому кажется, что народу мало. А девять тысяч - это очень много. У нас нередко бывало куда меньше в других странах и городах. По две тысячи, по четыре. А тут девять - очень хорошо.

- В Париже было всего шесть тысяч зрителей.

- Шесть? Продать билеты на четвертьфиналы не так и просто. Может, болельщики не знали, куда деваться.

- Может, стоило оставить сборную России в Кельне, раз уж здесь собралось столько российских болельщиков?

- Возможно, это было бы лучше. Но у нас есть правила, которые нельзя нарушать.