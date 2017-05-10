Рене Фазель: "Сократить элитный дивизион чемпионата мира будет невероятно сложно"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью "Р-Спорт" выразил уверенность в том, что воплотить в жизнь идею сокращения участников элитного дивизиона чемпионата мира будет невероятно сложно.

Ранее сообщалось, что организация рассматривает возможность уменьшения команд с 16 до 14. Против предложения выступили главный тренер сборной Германии Марко Штурм и менеджер сборной Италии Айван Занатта.

- В этом году австрийцы и сборная Кореи вышли в элиту. Но идут разговоры о возможном сокращении элитного дивизиона, - вопрос Фазелю.

- Давайте я расскажу, как вообще началось обсуждение этого вопроса. В прошлом месяце я ездил в Киев на чемпионат мира в группе А первого дивизиона, где у меня состоялся разговор с главным тренером австрийцев Алпо Сухоненом - первым, если помните, главным тренером-европейцем в НХЛ.

В группе А первого дивизиона играют шесть команд, которые проводят пять игр за семь дней, две поднимаются в топ-дивизион. Уровень команд там очень плотный, но объективно ниже, чем у сборных из элиты. Сухонен считает, что имеет смысл сократить элитный дивизион до 14 команд, а группу А первого дивизиона увеличить до 8-10 команд. Это только предложение, но предложение человека, который знает мир хоккея от и до, поэтому его можно обсуждать.

Если же реально смотреть на вещи, сократить элитный дивизион до 14 команд будет невероятно сложно, гораздо более вероятен вариант увеличения числа участников чемпионата мира в группе А первого дивизиона до восьми команд.