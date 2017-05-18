Рене Фазель: "Шансы на проведение чемпионата мира-2021 в Белоруссии и Латвии и Финляндии равны"

Президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что Белоруссия и Латвия и Финляндия имеют равные шансы на проведение чемпионата мира 2021 года, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам руководителя, страны провели хорошие презентации.

- Латвия с Белоруссией представили свою совместную заявку на проведение чемпионата мира-2021, - вопрос Фазелю.

- И финны тоже. Они привезли Саку Койву. С латвийцами был мэр Риги Нил Ушаков. А белорусы задействовали в презентации своего космонавта, который побывал на МКС. Я не помню, как его точно зовут. Было очень круто и интересно. Обе заявки мне очень понравились.

- Ранее вы говорили, что шансы - 60 на 40 в пользу латвийцев и белорусов.

- Я бы сказал, что шансы теперь равны. Финны провели отличную презентацию. Посмотрим.

- Обсуждали уже вопрос перерыва в день между полуфиналами и финалом чемпионата мира?

- Уже обсудили. И постараемся внести изменения уже к следующему чемпионату мира.