Рене Фазель: "Сборной России не повезло в овертайме матча с канадцами"

Президент ИИХФ Рене Фазель оценил выступление сборной России на чемпионате мира. В 1/4 финала россияне уступили сборной Канады (4:5 ОТ).

- Да, россияне не были явными фаворитами. Но вряд ли кого-то можно назвать везунчиком, если ему попадается Канада уже в четвертьфинале. Было неожиданно, что канадцы станут только третьими в группе. Встречу сборных России и Канады привычнее видеть в полуфинале или финале, - цитирует президента ТАСС. Российской команде не повезло в овертайме матча с канадцами. Да, я видел удаление Капризова, но оно было по делу. Ваша сборная провела очень тяжелый сезон, Олимпиада забрала много сил. Думаю, что главную цель сезона ваша команда выполнила в Пхенчхане.Мне понравилась игра россиян в Дании, был впечатлен игрой со Швецией. Я с уважением отношусь к сборной России и еще раз поздравляю ее с победой на Олимпиаде, этого непросто добиться.

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