Рене Фазель: "Сборная России заслуженно победила Финляндию в матче за третье место". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:40 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Рене Фазель: "Сборная России заслуженно победила Финляндию в матче за третье место"

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что сборная России играла лучше Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира-2017 и заслуженно победила. Руководитель поздравил россиян с завоеванием бронзы.

– Финнам было труднее, поскольку вчера они проводили вечерний матч. У них было меньше времени на отдых, соответственно, меньше энергии на сегодняшний матч, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Но Россия играла гораздо лучше и заслуженно победила. Поздравляю ее с бронзой.

Отметим, что Богдан Киселевич признан лучшим игроком матча. Его шайба стала победной для команды Олега Знарка.

Трансляция матча Россия – Финляндия

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4269363

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