Рене Фазель: "Сборная России заслуженно победила Финляндию в матче за третье место"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что сборная России играла лучше Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира-2017 и заслуженно победила. Руководитель поздравил россиян с завоеванием бронзы.

– Финнам было труднее, поскольку вчера они проводили вечерний матч. У них было меньше времени на отдых, соответственно, меньше энергии на сегодняшний матч, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Но Россия играла гораздо лучше и заслуженно победила. Поздравляю ее с бронзой.

Отметим, что Богдан Киселевич признан лучшим игроком матча. Его шайба стала победной для команды Олега Знарка.

Трансляция матча Россия – Финляндия