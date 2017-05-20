Рене Фазель: "Россия против Канады, Швеция против Финляндии – исторические соперничества". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:13 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Рене Фазель: "Россия против Канады, Швеция против Финляндии – исторические соперничества"

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что сегодня всех любителей хоккея ждет еще один отличный день, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Канада сыграет с Россией, а Швеция встретится с Финляндией.

– Еще один отличный день для хоккея, – отметил Фазель. – Два классических противостояния, Россия против Канады, Швеция против Финляндии – исторические соперничества. Это потрясающе. Уверен, полуфиналы будут очень зрелищными и качественными по уровню хоккея.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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27035 чел.
Как завершится полуфинал ЧМ-2017 Канада - Россия?
Разгромной победой Канады
6.6%
Победой Канады в основное время
26.9%
Победой Канады в овертайме или серии буллитов
3.4%
Победой России в овертайме или серии буллитов
10.7%
Победой России в основное время
47.2%
Разгромной победой России
5.2%
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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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