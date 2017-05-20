Рене Фазель: "Россия против Канады, Швеция против Финляндии – исторические соперничества"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что сегодня всех любителей хоккея ждет еще один отличный день, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Канада сыграет с Россией, а Швеция встретится с Финляндией.

– Еще один отличный день для хоккея, – отметил Фазель. – Два классических противостояния, Россия против Канады, Швеция против Финляндии – исторические соперничества. Это потрясающе. Уверен, полуфиналы будут очень зрелищными и качественными по уровню хоккея.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.