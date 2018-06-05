Рене Фазель: "Россия показала хороший хоккей в Дании и находится на правильном пути"

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель считает, что сборная России выступила успешно на чемпионате мира в Дании. По его словам, российская команда находится на правильном пути.

– Как вы оцените выступление сборной России на чемпионате мира?

– У вашей сборной был хороший сезон. В любом случае еще раз хочу поздравить ее с первым за 26 лет олимпийским золотом – первым после распада СССР. Думаю, что на чемпионате мира – с учетом всех обстоятельств – Россия также показала себя достойно. У вас не смогли играть многие звезды из НХЛ из-за травм и долгих игр в Кубке Стэнли, - цитируют "Известия" Фазеля. - Не было ряда хоккеистов из золотой олимпийской команды, для которых сезон выдался очень сложным. Но с большим количеством новичков и новым тренерским штабом вы на равных сыграли со Швецией (1:3), Чехией (3:4 ОТ) и Канадой (4:5 ОТ). В четвертьфинале была настоящая битва, один из лучших матчей в истории противостояния России и Канады. Качество игры соответствовало вывеске и, уверен, порадовало зрителей. Раз матч дошел до овертайма, значит, он был абсолютно равным. Но всё решили детали – удаление Кирилла Капризова и мастерство Канады в большинстве. Я думаю, Россия показала хороший хоккей в Дании и находится на правильном пути.