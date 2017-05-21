Рене Фазель: "Разочарован выступлением Словакии на ЧМ-2017"

Президент ИИХФ Рене Фазель выразил разочарование выступлением сборной Словакии на чемпионате мира-2017. Словаки не смогли выйти из отборочной группы, набрав четыре очка и заняв предпоследнее седьмое место.

- Команды на нынешнем турнире очень выровнялись, это стало для меня большим сюрпризом, - цитирует ТАСС Фазеля. - Немного разочарован выступлением команды Словакии, ждал от нее большего. Немецкая команда была великолепна, то же самое могу сказать и о швейцарцах. Особняком стоят сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, которые всегда показывают высокий результат.