Рене Фазель: "При счете 2:0 мои российские друзья просили помочь им с билетами на финал". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Рене Фазель: "При счете 2:0 мои российские друзья просили помочь им с билетами на финал"

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 РоссияКанада (2:4) подопечные Олега Знарка слишком рано поверили в свою победу. Фазель рассказала, что когда россияне вели в счете 2:0, его телефон "начал разрываться от звонков моих российских друзей, они просили помочь им с билетами на финал".

– Полуфинальная игра россиян и канадцев захватывала дух, – цитирует "Р-Спорт" Фазель. – После второго периода при счете 2:0 мой телефон начал разрываться от звонков моих российских друзей, они просили помочь им с билетами на финал. Сборная России, судя по всему, тоже слишком рано поверила, что игра сделана, за что и была наказана прекрасно организованными канадцами. Посмотрим, сможет ли команда психологически восстановиться к игре за бронзу.

Трансляция матча Канада – Россия // Канада – Россия. Онлайн //
Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Так а в чём проблема?! Помогите им с билетами на прекрасный финал двух сильнейших команд турнира Канада - Швеция.

14:59

marksan

Издевается, гад, однако!

14:51