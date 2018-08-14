Рене Фазель: "Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель предположил, что чемпионат мира 2023 года примет Россия, 2024-го - Чехия, а 2025-го - Швеция.

В мае вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Россия подала заявку на проведение турнира 2023 года, матчи которого планируется проводить в Санкт-Петербурге. Фазель тогда же рассказал, что Чехия и Швеция сообщили ИИХФ об интересе к организации турнира.

- Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м - в Чехии, а в 2025-м - в Швеции, - цитирует ТАСС Фазеля. - Пока что это лишь заявки, и это все будет обсуждаться в мае в Братиславе, но лично я думаю, что в итоге все так и будет.

Согласно заявочному регламенту ИИХФ, страны, желающие принять чемпионат мира 2023 года, не позднее 1 сентября 2018 года должны направить в международную федерацию письмо, в котором извещают о намерении провести турнир. До 10 января следующего года кандидаты должны представить развернутый план проведения соревнований, а также внести взнос за заявку в размере 10 тыс. швейцарских франков (около 10 тысяч долларов).

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии (Братислава, Кошице), 2020-го - в Швейцарии (Цюрих, Лозанна), 2021-го - в Белоруссии и Латвии (Минск, Рига), 2022-го - в Финляндии (Хельсинки, Тампере).