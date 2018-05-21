Рене Фазель: "Позитивно смотрю на то, чтобы ЧМ-2023 прошел в России"

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал перспективы проведения в России чемпионата мира 2023 года. Он сказал, что положительно смотрит на такую перспективу.

– Пока только ваша страна подала заявку на проведение ЧМ-2023. Стоит подождать, появятся ли у России конкуренты, - цитирует Фазеля ТАСС. - Лично я позитивно смотрю на то, чтобы этот чемпионат прошел именно в России. Вы умеете принимать гостей, и у вас большой опыт проведения турниров высочайшего уровня.

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