Рене Фазель: "Овечкин не молодеет, ему было бы тяжело после такого сезона сыграть на ЧМ-2017"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что уважает решение капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не участвовать в чемпионате мира 2017 года. Россиянин заявил, что у него есть проблемы с коленом, однако операция ему не потребуется.

В среду "Вашингтон" в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ проиграл "Питтсбургу" и уступил в серии со счетом 3-4. Овечкин ни разу в карьере не выходил в финал конференции.

– Я уважаю Александра Овечкина, столько сделавшего для сборной России, уважаю его решение не приезжать на чемпионат мира в этом году, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Овечкин не молодеет, но по-прежнему проводит огромное количество матчей в сезоне, и, конечно, ему было бы сложно после такого долгого сезона сыграть еще и на чемпионате мира. Мне кажется, уже не осталось такого человека, который не желал бы Овечкину, наконец, завоевать Кубок Стэнли. Я верю, что однажды это случится, но это игра.