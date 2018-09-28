Рене Фазель: "Никто не будет соперничать с Россией за ЧМ-2023"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что другие страны не будут соперничать с Россией, Чехией и Швецией за право проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 годы. Ранее была достгнута договореность о том, что Санкт-Петербург примет турнира 2023 года, Чехия - 2024 года, а Швеция - 2025 года. Решение должно быть одобрено в мае 2019 года.

- Три топ-федерации сообщили о своих намерениях по трем чемпионатам мира вместо того, чтобы вступать в соперничество между собой, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Я одобрил их намерение, поскольку в противном случае было бы много финансовых расходов, борьбы. Это решение является оптимальным вариантом, и его можно назвать джентльменским соглашением между тремя ведущими федерациями. Правда, нам стоит подождать 15 января, но я не думаю, что какая-то другая страна отправит заявку.

Германия, Франция, Швейцария, Белоруссия, Латвия, Дания, Словакия проводили или проведут чемпионаты мира с 2016 по 2021 год, и шансов победить топ-страны в борьбе за турниры после 2022 года у них практически нет. Но давайте дождемся, когда официальное решение объявят в Братиславе.

Я на сто процентов уверен, что Россия отлично организует чемпионат мира 2023 года. В Санкт-Петербурге строится новая арена, которая должна быть восхитительной. Турнир будет проведен с невероятным успехом, поскольку мы знаем, как был организован в России чемпионат мира по футболу и последний чемпионат мира по хоккею.