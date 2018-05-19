Рене Фазель: "Не проводить ЧМ в год Олимпиады? Да вы просто посмотрите на этот чемпионат мира"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил важность чемпионата мира. По его словам, Олимпиада не должна мешать проведению этого турнира.

​– Не проводить ЧМ в год Олимпиады? Да вы просто посмотрите на этот чемпионат мира. Он вам не нравится? Мы же делаем это для болельщиков, – отметил Фазель. – А их сюда приехало много. На Олимпиаде не было энхаэловцев. Сюда они приехали. И это ведь привлекло дополнительных болельщиков.

И опять же – с помощью этого чемпионата мира мы помогли развитию хоккея в Дании. Развитию инфраструктуры. Если бы мы не провели этот чемпионат мира – потеряли бы деньги. С помощью которых организовываем более 30 разных чемпионатов мира.

Я не думаю, что мы еще будем устраивать чемпионаты мира в Северной Америке. На заднем дворе НХЛ. В 2008 году мы праздновали юбилей хоккея. Поэтому туда отправились. И нам повезло, что канадские клубы вылетели в плей-офф. Возвращаться туда нам не стоит. (Игорь ЕРОНКО)

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