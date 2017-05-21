Рене Фазель: "Мне нравится практика чемпионата мира в двух странах, до трех увеличивать не надо"

Президент ИИХФ Рене Фазель дал понять, что лига не планирует проводить чемпионаты мира более, чем в двух странах одновременно. Чемпионат мира-2017 проходит в эти дни в немецком Кельне и столице Франции Париже. В 2021 году турнир пройдет в столицах Белоруссии и Латвии - Минске и Риге.

- Нам нравится практика, когда несколько стран проводят вместе чемпионат мира, - цитирует ТАСС Фазеля. - Сделать это в Европе проще, потому что границы между странами преодолевать проще. Здорово, когда люди из разных стран объединяются ради хоккейного праздника, это магия спорта. У болельщиков есть возможность познакомиться с двумя разными культурами.

На чемпионате мира-2017 сегодня, 21 мая, состоятся матч за третье место и финал. В поединке за бронзу встретятся Россия и Финляндия, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. В решающем поединке сыграют Канада и Швеция, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" также проведет трансляцию матча.