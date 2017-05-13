Рене Фазель: "Добиться разрешения на продажу шайб ЧМ на парижской арене не удалось"

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что его организации не удалось добиться разрешения на продажу шайб на арене чемпионата мира по хоккею-2017 в Париже. Ранее появилась информация, что из соображений безопасности на парижской арене посетители не имеют возможности приобрести шайбы с логотипом турнира и изображением талисманов.

- Согласен, что это странно, и мы обсуждали этот вопрос, но добиться разрешения на продажу шайб в парижском дворце не удалось, - цитирует "Р-Спорт" Фазеля. - Не знаю, почему так, но у них есть правила в отношении летающих объектов. Что я могу сказать... зато шайбы можно купить в Кельне.