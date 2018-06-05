Рене Фазель: "Буду рад, если каждый раз на чемпионаты мира будут собираться такие составы"

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель подвел итоги чемпионата мира в Дании. По мнению Фазеля, турнир прошел успешно.

– Прошедший чемпионат мира оправдал ожидания с учетом состава команд?

– Да, я считаю, что чемпионат мира удался. Был большой интерес со стороны болельщиков многих стран, на большинстве матчей была хорошая посещаемость, - цитируют "Известия" Фазеля. - А главное – мы увидели прекрасный хоккей в исполнении мастеров из НХЛ, КХЛ и европейских национальных чемпионатов. Буду рад, если каждый год на мировом первенстве будут собираться такие составы. Большинство сильнейших игроков хотят приезжать на чемпионаты мира. Это подтверждает и реакция хоккеистов из НХЛ на невозможность участвовать в Олимпийских играх. Многие приехали в Данию потому, что соскучились по крупным турнирам среди национальных сборных. В связи с этим мы планируем начать следующий чемпионат мира в Словакии на неделю позже, чем обычно.