Рене Фазель: "Белоруссия и Латвия смогут побороться за ЧМ-2022, если не выиграют право проведения в 2021 году"

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что совместная заявка Белоруссии и Латвии на право проведения чемпионата мира-2021 может быть перенесена на год вперед, если страны не выиграют в конкурсе. Вторым претендентом на проведение ЧМ-2021 является Финляндия.

- Идея подать совместную заявку очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Белоруссии. Так что для Латвии это очень правильный ход - объединиться с белорусами. Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже.

Никогда не знаешь, чем все закончится в итоге. Финляндия - большая хоккейная держава. Они проводили недавно чемпионат мира. Я думаю, что борьба между заявками будет равной, обе заявки имеют приличные шансы.