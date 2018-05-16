Райан О'Райлли: "Здорово попасть в ситуацию "победа или смерть"

Форвард сборной Канады Райан О'Райлли считает, что в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира против России немаловажным станет то, как обе команды смогут использовать игру в неравных составах. Встреча первого раунда плей-офф между командами Билла Питерса и Ильи Воробьева состоится в четверг, 17 мая.

– В ключевых играх очень важно эффективно использовать большинство, – заявил О'Райлли. – Мы вряд ли получим много шансов у ворот соперника. К тому же надо подтянуть оборону, потому что очень много пропускаем. В решающем матче соперник будет давить и нам с парнями надо сделать все, чтобы победить.

– Вы сменили обстановку и переехали в Копенгаген. Это пойдет на пользу команде?

– Здорово попасть в плей-офф в ситуацию "победа или смерть". Переезд подействует на нас как встряска.

– Вы уже побеждали Россию. Как поможете партнерам по команде?

– Они должны понять, что нужно побеждать в каждом единоборстве, отыгрывать по максимуму каждую смену. Все уже выступали за сборную на других турнирах, и знают секрет успеха.

– Начинается самое весело?

– О, точно. Вообще на турнире здорово, но сейчас начинается самое крутое время. Надо сыграть удачно с Россией и приблизиться к золоту. Россия не может одолеть Канаду уже 7 лет. Честно говоря, у нас и у них совершенно другие команды. Результат точно будет другой. Какой – пока не знаю. Против россиян простых матчей не бывает. Пока видели только хайлайты, но вечером изучим их подробнее. (Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Канада. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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