Райан О'Райлли: "У Канады было 20 минут, и мы были уверены в себе"

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли после победы над Россией (4:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2017 отметил, что команда почувствовала уверенность в своих силах после первой отыгранной шайбы. Канадцы после двух периодов уступали 0:2, но в третьем периоде забили четыре гола. О'Райлли стал автором победной шайбы.

- Во время второго перерыва мы попытались найти импульс, - цитирует официальный сайт ИИХФ О'Райлли. - Нам нужно было что-то, что бы заставило нас двигаться вперед, будь то пара хороших моментов или гол. Забив в большинстве, мы стали вновь играть в нашу игру. Паники не было. У нас было 20 минут, и мы были уверены в себе.