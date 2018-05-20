Райан О'Райлли: "Канада оказалась в дурацкой ситуации"

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли рассказал о своих эмоциях после поражения в матче за бронзу чемпионата мира от США (1:4). По его мнению, команда позволила сопернику слишком многое, из-за чего и уступила.

- Мы оказались в дурацкой ситуации. Ехали на чемпионат мира за золотом, а в итоге… Мы разочарованы, - сказал форвард. - Мы всегда хотим обыгрывать США. Всегда. Мы хотели устроить им нелегкую жизнь. Но слишком много им позволяли. Турнир меня очень разочаровал. Ты всегда, приезжая на чемпионаты мира, хочешь бороться за золото. Неприятно.

У нас молодая команда. Но все ребята понимали, что сегодня нужно побеждать. Мы хотели этого. К сожалению, не вышло. (Игорь ЕРОНКО)

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