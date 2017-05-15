Рашит Давыдов: "Сорокин в матче с Латвией не замерзнет, у него будет много работы"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов ожидает, что матч группового турнира чемпионата мира-2017 с Латвией будет непростым. По словам специалиста, голкиперу Илье Сорокину в этой встрече не удастся замерзнуть.

- Как пришли к решению выпустить в старте Сорокина? - вопрос Давыдову.

- Мы изначально так планировали, исходя из календаря игр - сегодня игра поздняя, а завтра - дневная. Планировали разбить эту пару. Если предыдущие пары нам позволяли оставить Василевского, ему к тому же надо было тонус набрать, то здесь уже исходим из состояния первого вратаря. Чтобы он подготовился и играл уже до самого конца.

- Насколько тяжело было Сорокину держаться в тонусе?

- Он достаточно много матчей сыграл на подготовительном этапе. И когда узнал, что он появится в старте - в таких случаях всегда по-другому тренируешься и готовишься. Это разные вещи.

- Василевский окончательно адаптировался к большому льду?

- Про адаптацию смешно уже, наверное, говорить. Это вообще не тема.

- Третьяк сказал, что Василевский в прекрасной форме.

- Тьфу-тьфу-тьфу.

- Сорокин в матче с Латвией не замерзнет?

- Нет, сегодня игра будет тяжелая. Мы готовимся к сложному матчу, будет битва. Не думаю, что он замерзнет, работы будет много.

- Но вы же знаете, что Латвия сняла с игры основного вратаря и двух основных центровых?

- Нет, я этого не знаю. Но мы все равно готовимся к серьезной игре. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.