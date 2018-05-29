Рашит Давыдов: "Сейчас Знарок и Витолиньш доверяют мне во вратарских вопросах"

Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов объяснил, как проходило обсуждение вратарских вопросов во время чемпионата мира в Дании. Давыдов заявил, что часто принимал решения самостоятельно.

– Олег Знарок и Харийс Витолиньш часто спорили с вами по вратарским вопросам?



– Обсуждения были всегда. Но не забывайте, что с Олегом и Харийсом мы проработали вместе 10 лет. Уже знали друг друга, понимали, от кого что ждать. Сейчас идет притирка с новым штабом, – цитируют "Известия" Давыдова. – Мы только собрались в этом составе – взаимоотношения еще формируются. Когда мы начинали работу со Знарком в ХК МВД, тоже не всё было гладко. Даже сложнее, чем сейчас. Просто об этом уже мало кто вспоминает по прошествии лет. Первый совместный год у нас выдался очень тяжелым. Как и следующие два. Окончательно притерлись в 2012 году, когда взяли первый Кубок Гагарина с "Динамо". После этого Знарок и Витолиньш часто отдавали вратарский вопрос полностью на откуп мне.