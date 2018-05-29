Рашит Давыдов: "На чемпионате мира у сборной России не было вратарских поражений"

Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов оценил игру голкиперов на чемпионате мира в Дании. Он объяснил, почему на четвертьфинальный матч было принято решение выставить Игоря Шестеркина.

– Довольны игрой вратарей на чемпионате мира?

– Каждый сыграл на своем уровне. Не считаю, что у нас были вратарские поражения. Все понимали, какой уровень будет у этого турнира, - цитируют "Известия" Давыдова. - Понятно, что основные вопросы к нам – по решению поставить Шестеркина на четвертьфинал. Но я скажу, что к Кошечкину не было претензий по матчу со Швецией – он сыграл нормально. Просто мы решили поставить против Канады более подвижного вратаря.