Рафаэль Диас: "Швейцария показала хороший хоккей в матче с Россией"

Капитан сборной Швейцарии Рафаэль Диас считает, что его команда показала хороший хоккей в матче с Россией (3:4) на чемпионате мира. По мнению Диаса, швейцарцы прибавляли по ходу игры.

– Во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. В первые 10 минут мы немного нервничали, но затем сумели успокоиться, – цитирует официальный сайт IIHF Диаса. – В целом мы провели хороший матч, особенно в концовке мы почувствовали уверенность.



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