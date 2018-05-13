Чемпионат мира

01:31 | Хоккей — Чемпионат мира

Рафаэль Диас: "Швейцария показала хороший хоккей в матче с Россией"


Капитан сборной Швейцарии Рафаэль Диас считает, что его команда показала хороший хоккей в матче с Россией (3:4) на чемпионате мира. По мнению Диаса, швейцарцы прибавляли по ходу игры.

– Во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. В первые 10 минут мы немного нервничали, но затем сумели успокоиться, – цитирует официальный сайт IIHF Диаса. – В целом мы провели хороший матч, особенно в концовке мы почувствовали уверенность. 

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