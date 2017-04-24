Чемпионат мира

12:35 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Радулов, Зайцев и Панарин вызваны в сборную России

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Сборная России собралась в УТЦ "Новогорск" для подготовки к чемпионату миракоторый стартует 5 мая.

 
Александр РАДУЛОВ.Бес контракта. Почему Радулов снова не хочет в сборную

Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов: вратари Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Игорь Шестеркин (СКА), защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – "Металлург" Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА); нападающие Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").

Помимо вызванных хоккеистов в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.

Кроме перечисленных игроков на сбор вызваны защитник Никита Зайцев ("Торонто"), нападающие Артемий Панарин ("Чикаго) и Александр Радулов ("Монреаль"). (Пресс-служба ФХР)

Напомним, что чемпионат мира-2017 пройдет в Германии и Франции. Сборная России попала в группу А и в Кельне сыграет против Германии, Дании, Италии, Латвии, США, Словакии и Швеции.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13528

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КОММЕНТАРИИ (1)
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eugeny71

Зачем позвали Зайцева, у которого недолечено сотрясение мозга и Радулова, который не горит желанием играть на ЧМ? Это, видимо, уже судороги какие-то у тренерского штаба после двух поражений от швейцарцев - зовут всех, кто по воротам с метра попадает. Странно, что про Афиногенова забыли :-)

12:53