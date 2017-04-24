Радулов, Зайцев и Панарин вызваны в сборную России

Сборная России собралась в УТЦ "Новогорск" для подготовки к чемпионату мира, который стартует 5 мая.

Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов: вратари Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Игорь Шестеркин (СКА), защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – "Металлург" Мг), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА); нападающие Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").

Помимо вызванных хоккеистов в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже.

Кроме перечисленных игроков на сбор вызваны защитник Никита Зайцев ("Торонто"), нападающие Артемий Панарин ("Чикаго) и Александр Радулов ("Монреаль"). (Пресс-служба ФХР)

Напомним, что чемпионат мира-2017 пройдет в Германии и Франции. Сборная России попала в группу А и в Кельне сыграет против Германии, Дании, Италии, Латвии, США, Словакии и Швеции.