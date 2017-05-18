Путин, скорее всего, не сможет посмотреть матч Россия - Чехия

Президент России Владимир Путин, вероятно, не сможет посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира-2017 Россия - Чехия, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, Путина будут информировать о ходе встречи.

- Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится, - сказал Песков. - Он работает в это время. Но, естественно, будем рассказывать ему, какой счет, что происходит.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн