Проворов выбыл на 6-8 недель и не сыграет на ЧМ

Нападающий "Филадельфии" Иван Проворов не сможет принять участие в чемпионате мира-2018. Как сообщил журналист NBC Джордан Холл в своем Твиттере, у форварда диагностирован вывих акромиально-ключичного сочленения третьей степени. На восстановление после травмы плеча у него уйдет от 6 до 8 недель.

Проворов получил травму в матче Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Напомним, что после вылета "Флайерз" из розыгрыша Кубка Стэнли, сборная России объявила о вызове 20-летнего хоккеиста для подготовки к чемпионату мира. В плей-офф Проворов набрал 3 (0+3) очка в шести играх, в регулярном чемпионате – 41 (17+24) очков в 82 встречах.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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