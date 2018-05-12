Прогноз "Фонбет": и игроки, и букмекеры уверены в победе России над Швейцарией

12 мая сборная России сыграет со сборной Швейцарии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча начнется в 21.15 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает, что в этом матче выиграет сборная России. На победу команды Ильи Воробьева принимаются ставки с коэффициентом 1.32, на победу Швейцарии – с коэффициентом 6.10, на ничью – с коэффициентом 7.00. На победу россиян с учетом овертайма можно поставить за 1.20, на победу швейцарцев – за 4.50.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе россиян: 95% игроков поставили на нашу сборную, всего 2% – на Швейцарию и 3% – на ничью. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи с учетом овертайма, 97% выбрали победу россиян и 3% – победу швейцарцев.

Сколько забросят шайб?

"Фонбет" считает, что команды забросят больше пяти шайб. На тотал больше 5,5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5,5 – за 1.95.

Большинство клиентов "Фонбет" согласилось с таким прогнозом: 87% игроков поставили на тотал больше 5,5 и всего 13% – на тотал меньше 5,5.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее предпочли 80% клиентов "Фонбет". 10% игроков поставили на то, что в матче будет больше пяти заброшенных шайб, 4% – на то, что россияне не проиграют. 3% клиентов "Фонбет" выбрали победу команды Ильи Воробьева с форой (-2,5), столько же – ничейный исход встречи.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на тотал больше 4.5. Это одинар на сумму 50 000 рублей. В среднем на матч сборных России и Швейцарии ставят 783 рубля.

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