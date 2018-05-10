Прогноз "Фонбет": 94% игроков уверены в победе России над Чехией

В четверг, 10 мая, сборная России в групповом турнире чемпионата мира сыграет с национальной командой Чехии. Встреча начнется в 21.15 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают россиян фаворитами матча. На победу сборной России можно поставить с коэффициентом 1.65, на победу чехов – с коэффициентом 4.50, на ничью – с коэффициентом 4.25.

Большинство клиентов "Фонбет" также уверено в российской сборной: 94% игроков поставили на победу России, 5% – на победу Чехии, 1% – на ничью. Кроме того, 97% клиентов поставили на победу России с учетом овертайма (коэффициент 1.37) и лишь 3% взяли победу чехов с учетом дополнительного времени (коэффициент 3.10).

Сколько забросят шайб?

"Фонбет" считает, что в матче будет больше четырех голов. На тотал больше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 4,5 – с коэффициентом 2.00.

Игроки также уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 4,5 выбрали 98% клиентов "Фонбет", тотал меньше 4,5 – всего 2%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее выбрали 67% клиентов "Фонбет". Еще 14% поставили на тотал больше 4,5. На победу России с форой (-1,5) поставили 10% игроков, на то, что Россия не проиграет – 6%. На победу России с учетом овертайма и буллитов поставили 3%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – экспресс стоимостью в 147 тысяч на победу России в основное время с коэффициентом 1,63. В среднем на матч хоккейных сборных России и Чехии ставят по 730 рублей.

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