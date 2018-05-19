Профсоюз игроков НХЛ: "Кубок мира будет проведен снова"

Глава профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Дональд Фер отметил, что Кубок мира будет организован снова, вопрос в том, как скоро это произойдет.

- Кубок мира без всяких сомнений будет проведен снова, единственный вопрос – когда он будет проведен, - приводит "Р-Спорт" слова Фера. - Мы будем говорить на эту тему с НХЛ, надеюсь, переговоры начнутся уже в этом году. Но, так или иначе, все упирается в ситуацию с коллективным соглашением.



Мы считаем, что Кубок мира в 2016 году прошел с большим успехом, мы считаем, что в истории хоккея еще не было международного турнира уровнем выше. Кубок мира получился круче любой Олимпиады, качество игроков было экстраординарным. Понятно, что им самим хотелось бы на постоянной основе играть и на Олимпиаде, и на Кубке мира.



Напомним, что последний Кубок мира прошел в Торонто в 2016 году. Действующее коллективное соглашение (CBA) между НХЛ и NHLPA было подписано в январе 2013 года, срок его действия истекает после сезона-2021/22.