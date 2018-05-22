Президент Датского хоккейного союза: "Почти все матчи с участием сборной России на ЧМ собирали аншлаги"

Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен заявил, что почти на всех матчах сборной России на чемпионате мира в Дании был аншлаг. Первенство планеты завершилось в воскресенье, 20 мая. Чемпионом стала команда Швеции.

– Много было российских болельщиков?

– У меня нет точных цифр, но достаточно. Почти все матчи с участием сборной России собирали аншлаги, – цитируют "Известия" Бах-Нильсена. – Ваших болельщиков было не так много, как из Швеции, Финляндии или Швейцарии, но с учетом непростой логистики ажиотаж был очень высоким. Я очень рад этому, потому что еще на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге я видел, как у вас любят хоккей и как ваши люди умеют болеть за свою команду.