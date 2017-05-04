Посол Франции вызван в МИД Белоруссии из-за обыска хоккейной сборной

Посол Франции Дидье Канес вызван в МИД Белоруссии по поводу обыска сборной Белоруссии, прибывшей в Париж на чемпионат мира-2017. Ранее стало известно, что полиция Франции провела обыск тренерского штаба, нескольких игроков и врача сборной Белоруссии. Инцидент произошел в среду в Париже на железнодорожном вокзале. После 20-минутного обыска все были отпущены.
"В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел," - говорится в сообщении МИД Белоруссии в Твиттере.
В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею Посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел. pic.twitter.com/VHuSl92quU– МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 4 мая 2017 г.