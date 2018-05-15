Чемпионат мира

15:40 | Хоккей — Чемпионат мира

Поражение от Швеции может вывести сборную России на Канаду уже в 1/4 финала ЧМ

8

Сборная России может встретиться с Канадой уже в 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Дании, если по итогам группового турнира займет второе место в группе A. Это произойдет, если команда Ильи Воробьева в заключительной встрече проиграет Швеции, а канадцы одержат победу над Германией.

В случае победы над "Тре Крунур" россияне выйдут на первое место в группе и в четвертьфинале сыграют либо с Латвией, либо с Данией – эти команды спорят за четвертое место в группе B. Очная встреча между ними состоится сегодня, 15 мая.

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Швеция. Начало игры – 21.15 по московскому времени.

Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
8
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

skua

Мы хотим Канаду! @Третьяк

16:23

Tramvaj

Прикольней будет, если канадцы сольются немцам в основное время. Тогда при победе в основное время Дании, Латвии, или победе Дании по булитам в матче Швеция - Россия победитель попадёт на Канаду. Посмотрел бы на слив в таком матче, забавное зрелище.

16:03

martys

О, пока писал, исправили. Куда торопитесь-то?

15:53

martys

Ну, кто у них там так считает, а?! Если Канада проиграет Германии, то ее могут опередить или Дания, или Латвия, канадцы переместятся на 4 место, и тогда мы сыграем с ними как раз в случае победы над шведами!

15:51

Thomas_Boy_

Не хотелось бы. Хотя пока Канада очень убого играет.

15:50

Ara-gorn

а если Мы проиграем Швеции,Канада проиграет Германии,а Дания выиграет у Латвии, тогда ведь не так?

15:47

baden-baden

Канадцы еще не стали третьими.

15:46

shur

Так обыграем Швецию.

15:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!