Поражение от Швеции может вывести сборную России на Канаду уже в 1/4 финала ЧМ

Сборная России может встретиться с Канадой уже в 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Дании, если по итогам группового турнира займет второе место в группе A. Это произойдет, если команда Ильи Воробьева в заключительной встрече проиграет Швеции, а канадцы одержат победу над Германией.

В случае победы над "Тре Крунур" россияне выйдут на первое место в группе и в четвертьфинале сыграют либо с Латвией, либо с Данией – эти команды спорят за четвертое место в группе B. Очная встреча между ними состоится сегодня, 15 мая.

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Швеция. Начало игры – 21.15 по московскому времени.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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