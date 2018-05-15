Поражение от Швеции может вывести сборную России на Канаду уже в 1/4 финала ЧМ

Сборная России может встретиться с Канадой уже в 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Дании, если по итогам группового турнира займет второе место в группе A. Это произойдет, если команда Ильи Воробьева в заключительной встрече проиграет Швеции, а канадцы одержат победу над Германией.
В случае победы над "Тре Крунур" россияне выйдут на первое место в группе и в четвертьфинале сыграют либо с Латвией, либо с Данией – эти команды спорят за четвертое место в группе B. Очная встреча между ними состоится сегодня, 15 мая.
"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Швеция. Начало игры – 21.15 по московскому времени.
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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skua
Мы хотим Канаду! @Третьяк
16:23
Tramvaj
Прикольней будет, если канадцы сольются немцам в основное время. Тогда при победе в основное время Дании, Латвии, или победе Дании по булитам в матче Швеция - Россия победитель попадёт на Канаду. Посмотрел бы на слив в таком матче, забавное зрелище.
16:03
martys
О, пока писал, исправили. Куда торопитесь-то?
15:53
martys
Ну, кто у них там так считает, а?! Если Канада проиграет Германии, то ее могут опередить или Дания, или Латвия, канадцы переместятся на 4 место, и тогда мы сыграем с ними как раз в случае победы над шведами!
15:51
Thomas_Boy_
Не хотелось бы. Хотя пока Канада очень убого играет.
15:50
Ara-gorn
а если Мы проиграем Швеции,Канада проиграет Германии,а Дания выиграет у Латвии, тогда ведь не так?
15:47
baden-baden
Канадцы еще не стали третьими.
15:46
shur
Так обыграем Швецию.
15:43