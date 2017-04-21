Бывший футболист Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017, сообщает официальный "Твиттер" немецкой национальной команды. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Подольски вручили сертификат и майку немецкой сборной. В минувшем сезоне хоккейная сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира, в 1/4 финала проиграла команде России. В этом году немцы сыграют в группе А против России, США, Швеции, Словакии, Латвии, Дании и Италии.