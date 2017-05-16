Подольски поблагодарил Грубауэра за победу Германии над Латвией

Бывший нападающий сборной Германии по футболу Лукас Подольски эмоционально встретил победу немецкой хоккейной команды над Латвией в заключительном матче группового турнира чемпоината мира-2017. Германия победила в серии буллитов (4:3) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Канадой. Благодарность футболист напиисал в адрес вратаря Филиппа Грубауэра.
"Спасибо, Грубауэр", - написал Подольски в своем Твиттере.
Danke #Grubauer 💪🏻💪🏻💪🏻#HeimWM #köln 🏒👍🏻 pic.twitter.com/lfIZOQ7pwx– Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 16 мая 2017 г.