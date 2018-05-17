Почему у звена Дацюка было мало моментов в игре с Канадой? Отвечает Капризов

Форвард сборной России Кирилл Капризов подвел итоги четвертьфинала чемпионата мира-2018 с Канадой (4:5 ОТ). По словам игрока, его звено неудачно провело игру и создало мало моментов.

- Игра была равной, в овертайме немного не получилось.

- Ну да, мое удаление сыграло свою роль.

- Удаление было?

- Я не знаю, судьям виднее. Если честно, не думал, что меня накажут.

- В матче плей-офф давать такие удаления - смешно, согласны?

- Таково было решение судьи.

- Велико было вдохновение, когда Россия сравняла счет? Чувствовали, что можете дожать Канаду?

- Конечно, когда забросили первую шайбу, стало уже полегче.

- Чувствовали класс Макдэвида, который организовал три шайбы?

- Да, все знают, что очень сильный игрок.

- У вашей тройки было мало моментов в этой игре, почему?

- Ну да... Не создавали, значит.

- Скорости, может быть, другие были по сравнению с предыдущими играми?

- Не знаю, просто не создавали - неудачно сыграли.

- Вратарь у Канады не тащил, казалось, что ему нужно чаще бросать.

- Нам говорили об этом, но не получилось. (Игорь ЕРОНКО)

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