Почему у звена Дацюка было мало моментов в игре с Канадой? Отвечает Капризов

Форвард сборной России Кирилл Капризов подвел итоги четвертьфинала чемпионата мира-2018 с Канадой (4:5 ОТ). По словам игрока, его звено неудачно провело игру и создало мало моментов.
- Игра была равной, в овертайме немного не получилось.
- Ну да, мое удаление сыграло свою роль.
- Удаление было?
- Я не знаю, судьям виднее. Если честно, не думал, что меня накажут.
- В матче плей-офф давать такие удаления - смешно, согласны?
- Таково было решение судьи.
- Велико было вдохновение, когда Россия сравняла счет? Чувствовали, что можете дожать Канаду?
- Конечно, когда забросили первую шайбу, стало уже полегче.
- Чувствовали класс Макдэвида, который организовал три шайбы?
- Да, все знают, что очень сильный игрок.
- У вашей тройки было мало моментов в этой игре, почему?
- Ну да... Не создавали, значит.
- Скорости, может быть, другие были по сравнению с предыдущими играми?
- Не знаю, просто не создавали - неудачно сыграли.
- Вратарь у Канады не тащил, казалось, что ему нужно чаще бросать.
- Нам говорили об этом, но не получилось. (Игорь ЕРОНКО)