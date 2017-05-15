По три очка Панарина и Кучерова принесли России победу над Латвией

Сегодня. Кельн. Россия - Латвия - 5:0. Партнеры поздравляют Никиту КУЧЕРОВА (в центре) с заброшенной шайбой. Фото REUTERS

Сборная России обыграла команду Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Набрав три очка, россияне поднялись на первое место в группе, Латвия идет на четвертой строчке.

Отметим, что у латвийской команды ворота защищал Иварс Пунненовс, который дебютировал за национальную команду на чемпионатах мира. В составе российской сборной по три очка набрали нападающие Артемий Панарин (0+3) и Никита Кучеров (1+2). По шайбе забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников и Антон Белов.

Следующие матчи команды проведут завтра, 16 мая. Сборная России встретится с США в 17.15 по московскому времени, а латвийская команда сыграет с Германией за право попасть в плей-офф.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Россия – Латвия – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Киселевич - 2 (Панарин, Кучеров), 12:10 - 1:0. Телегин - 2 (Плотников), 18:41 - 2:0. Наместников - 3 (бол., Панарин, Кучеров), 20:57 - 3:0. Кучеров - 5 (Панарин, Белов), 39:00 - 4:0. Белов - 1 (бол., Гусев, Шипачев), 53:17 - 5:0.

Вратари: Сорокин - Пунненовс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 36 (15+13+8) - 24 (5+12+7).

Судьи: Гржибик, Ержабек.

15 мая. Кельн. LANXESS arena. 16439 зрителей.

"СЭ" вел трансляцию матча