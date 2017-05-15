По три очка Панарина и Кучерова принесли России победу над Латвией

Сборная России обыграла команду Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Набрав три очка, россияне поднялись на первое место в группе, Латвия идет на четвертой строчке.
Отметим, что у латвийской команды ворота защищал Иварс Пунненовс, который дебютировал за национальную команду на чемпионатах мира. В составе российской сборной по три очка набрали нападающие Артемий Панарин (0+3) и Никита Кучеров (1+2). По шайбе забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников и Антон Белов.
Следующие матчи команды проведут завтра, 16 мая. Сборная России встретится с США в 17.15 по московскому времени, а латвийская команда сыграет с Германией за право попасть в плей-офф.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа А
Россия – Латвия – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Киселевич - 2 (Панарин, Кучеров), 12:10 - 1:0. Телегин - 2 (Плотников), 18:41 - 2:0. Наместников - 3 (бол., Панарин, Кучеров), 20:57 - 3:0. Кучеров - 5 (Панарин, Белов), 39:00 - 4:0. Белов - 1 (бол., Гусев, Шипачев), 53:17 - 5:0.
Вратари: Сорокин - Пунненовс.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 36 (15+13+8) - 24 (5+12+7).
Судьи: Гржибик, Ержабек.
15 мая. Кельн. LANXESS arena. 16439 зрителей.
Упёртый русский
И у шведов команда сильнее по составу, чем у Канады... Есть большое подозрение, что если будут играть между собой в ПО, кэнаки не выдержат. Защита с вратарем у шведов гораздо сильнее этих канадцев.
00:04
Лучший друг Чморки!
Игра несчитается у наший друзей был сотый состав.
00:03
Упёртый русский
Молодцы ребята, красавцы! Панарин - Намес - Кучеров это нечто! Питерцы играли очень прилично, надо забивать! Цсковцы тоже свою задачу выполнили. И Кузя добавил своей тройке солидности - но ему надо прибавлять вместе с партнерами! В защите с Орли и без Миронова прибавили, Сорокин, как и Вася - красава! В большинстве очень прибавили - неужели Олег и К работают над ошибками? ;) Любо дорого смотреть! Но завтра будет битва с Годро, просто - не будет! Наша команда пока выглядит очень прилично, тем не менее!
00:00
Лучший друг Чморки!
Так все отменить.Все неправильно.Наши европейские друзья и играть не хотели.
23:58 15 мая
Лучший друг Чморки!
Это все ерунда мы с Чморкой против И вообше это сотый состав наших друзей был.
23:56 15 мая
Kuzma84
NF-------- Про "Наш хоккей жив" будем говорить, когда золото с ОИ и КМ будут пачками таскать. Пока его оттуда пачками таскают канадцы...=================Ну ты загнул, в советское время мы таким похвастаться не могли,а ты хочешь в нынешние) Лично я буду рад хотя бы золотом ОИ)
23:54 15 мая
rusfed 2.0
Дон_Румата 23:32. Троллить слабых - неблагородно
23:54 15 мая
shvedero
и со шведами сыграли так себе) кстати шведы усились. у них очень не плохой состав вообще в целом.. как и у канадцев, остальные матчи ни о чем не говорят
23:52 15 мая
Kuzma84
Молодцы, пока это самая зрелищная наша игра на чемпе, хоть и не самым сильным соперником! Хлебушек хорош,приятно за ним наблюдать! Ждем матч с США, будет интересно!
23:51 15 мая
Русский Я
Raissss, это такие выводы по матчу с Италией, Данией (очень хоккейные державы) мертвыми на этом турнире словаками, латышами которые даже воротчика поставили дублера, потому как для них завтра игра года, а не сегодня. На турнире один был пока матч, ориентируясь на который можно о чем то судить. Это шведы. Все остальное лирика.
23:48 15 мая
DenKa86
На сборную действительно приятно смотреть. Так уверенно, с запасом, причем на протяжении всего турнира, давно не играли. Посмотрим,что будет со штатами, но пока по ощущениям все идет к финалу с Канадой.
23:44 15 мая
gr45
Что комментаторы-трепачи пустые, что СЭ: после 5-й шайбы латыши заменили вратаря и играл № 98 (не знаю его фамилии), а не 74 (Пунненовс). Протокол матча все-таки соблюдать надо!
23:42 15 мая
Дон_Румата
На ЧМ победить может любая сборная из “большой шестёрки”, тут не угадаешь. Но игра мне нравится. На прошлых ЧМ мы и с середняками не ахти как смотрелись. Поэтому впечатление хорошее. И радует, конечно, что команда очень молодая
23:37 15 мая
NF
Raissss -------- Про "Наш хоккей жив" будем говорить, когда золото с ОИ и КМ будут пачками таскать. Пока его оттуда пачками таскают канадцы...
23:36 15 мая
NF
shvedero ---------- Игре в большинстве шибко нет смысла удивляться: половина шайб забита несчастным итальянцам, над которыми на ЧМ измывались все кому не лень. В плей-офф такого раздолья и таких команд не будет...
23:33 15 мая
Русский Я
NF, а чего опасаться? Финны сейчас сладкая булочка, с их дырявыми воротчиками у них вообще шансов нет при любом раскладе. А 1/2 кто там, чехи или шведы? По сути первый серьезный матч на турнире будет. Но по уровню и одни и другие явно нас ниже. Все ждали что самый интересный ЧМ будет за последние годы, а на деле пшик, Канада Россия финал и куча проходных матчей. Проще бы сразу сделали вместо ЧМ серию матчей до 4 побед между нами.
23:32 15 мая
Дон_Румата
Вратарь в воротах не стоит. Он там играет
23:32 15 мая
Raissss
Ничего, ничего братцы! Будем считать это раскаткой перед важными играми. Но зато как раскатились то. Плевать на Канаду. И даже если наши где нить в полуфинале проиграют, все равно плевать. Главное - Наш хоккей ЖИВ!!!!
23:32 15 мая
Russky
Молодцы! Приятно смотреть.
23:30 15 мая
Антон Шипулин - гений биатлона*
Сорокин на воротах лучше Василевского стоит! Васек необязательные шайбы пропускает, что в Тампе, что в сборно!
23:29 15 мая
сабзеро
Разминка перед завтрашним матчем. Прошлись катком, даже не заметили.
23:27 15 мая
Thomas_Boy_
Многое покажет только игра с Канадой. Удачи нашим. Сегодня играли хорошо.
23:25 15 мая
spetrov
Наших с победой! Сорокина с сухарем! А так за отдельными нашим наблюдать одно наслаждение.
23:25 15 мая
shvedero
больно резво они носились сегодня, ибо последние матчи играли в пол конька.. Вообще видно, что Знарок после КМ научился чему-то.. Не смотря на то, что много игр было против слабых команд большинство удивляет, почти 75%
23:25 15 мая
NF
Опасаюсь за плей-офф. Уж больно резво носится сборная в группе. Как бы Знарок с пиком формы не прогадал. Ну и соперники не просчитали игру сборной. Игра с США многое покажет, в т.ч. и в плане физготовности. Мало времени на восстановление...
23:23 15 мая