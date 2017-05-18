По четвертьфиналам ЧМ у России и Чехии теперь равенство

После победы в Париже сборная России сравняла счет в противостоянии с чехами в четвертьфиналах мировых первенств. Обе команды пробивались в полуфинал по три раза. Любопытно, что еще ни разу победитель четвертьфинала Россия – Чехия не брал золотые медали чемпионата мира. (Кирилл БУРДАКОВ)
Встречи сборных России и Чехии в четвертьфиналах чемпионатов мира
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
Место победителя
|
03.05.1995
|
ЧМ
|
Стокгольм
|
0:2
|
Кучера, Вейвода
|
4-е
|
07.05.2002
|
ЧМ
|
Йенчепинг
|
3:1
|
Карпов – 2, Кознев – Хрдина
|
2-е
|
07.05.2003
|
ЧМ
|
Турку
|
0:3
|
Главач, Хейдук, Глинка
|
4-е
|
18.05.2006
|
ЧМ
|
Рига
|
3:4 ОТ
|
Овечкин, Мозякин, Михнов – Т.Каберле, Глинка, Штефан, Иргл
|
2-е
|
09.05.2007
|
ЧМ
|
Москва
|
4:0
|
Малкин -2, А.Марков, Радулов
|
3-е
|
17.05.2017
|
ЧМ
|
Париж
|
3:0
|
Орлов, Кучеров, Панарин
|
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