По четвертьфиналам ЧМ у России и Чехии теперь равенство. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:48 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

По четвертьфиналам ЧМ у России и Чехии теперь равенство

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После победы в Париже сборная России сравняла счет в противостоянии с чехами в четвертьфиналах мировых первенств. Обе команды пробивались в полуфинал по три раза. Любопытно, что еще ни разу победитель четвертьфинала Россия – Чехия не брал золотые медали чемпионата мира. (Кирилл БУРДАКОВ)

Встречи сборных России и Чехии в четвертьфиналах чемпионатов мира

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

Место победителя

03.05.1995

ЧМ

Стокгольм

0:2

Кучера, Вейвода

4-е

07.05.2002

ЧМ

Йенчепинг

3:1

Карпов – 2, Кознев – Хрдина

2-е

07.05.2003

ЧМ

Турку

0:3

Главач, Хейдук, Глинка

4-е

18.05.2006

ЧМ

Рига

3:4 ОТ

Овечкин, Мозякин, Михнов – Т.Каберле, Глинка, Штефан, Иргл

2-е

09.05.2007

ЧМ

Москва

4:0

Малкин -2, А.Марков, Радулов

3-е

17.05.2017

ЧМ

Париж

3:0

Орлов, Кучеров, Панарин

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