По четвертьфиналам ЧМ у России и Чехии теперь равенство

После победы в Париже сборная России сравняла счет в противостоянии с чехами в четвертьфиналах мировых первенств. Обе команды пробивались в полуфинал по три раза. Любопытно, что еще ни разу победитель четвертьфинала Россия – Чехия не брал золотые медали чемпионата мира. (Кирилл БУРДАКОВ)

Встречи сборных России и Чехии в четвертьфиналах чемпионатов мира